Merche Romero fez uma publicação suspeita este domingo que levou os seguidores a acreditar que estaria grávida. Junto de uma fotografia onde aparece com o companheiro, Alexandre Silva, disse: "Se um já dava que falar imaginem os dois… 1+1 são... três".

Após a partilha, foram várias as mensagens de fãs, colegas e amigos que rapidamente deram os parabéns ao casal.

No entanto, mais tarde, Merche Romero recorreu às stories da rede social para esclarecer todos e dizer que não está grávida.

"Nós estamos muito felizes com uma coisa que está a acontecer na nossa vida, que também podemos chamar um bebé, sem dúvida. Mas não, não estou grávida", disse.

"Eu sabia que a brincadeira dele com a mão na barriga poderia causar este frenesim. A verdade é que é um bebé porque é um sonho que se vai tornar realidade, mas não é um bebé. Até estou a gaguejar porque não é uma coisa que fosse muito descabida. Podia acontecer", acrescentou.

Num outro vídeo, pediu também "desculpa a toda a gente" que acreditou que estaria grávida. "Foi uma prova que realmente as pessoas gostam de nós e que ficariam muito contentes se isso acontecesse. Não era impossível e brincando, às vezes, as coisas acontecem porque não é uma altura do mês em que eu possa dizer que não estou", continuou.

"Resta-me, mais uma vez, pedir desculpa porque não foi, de todo, para brincar com a situação. Mas não, não é esse o caso, pelo menos para já", frisou.

