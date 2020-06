Billie Eilish recuou a uma das fases mais delicadas da sua vida em entrevista à revista GQ. A cantora, que já tinha admitido não lidar da melhor forma com os comentários de ódio de que é alvo nas redes sociais, conta que esteve mesmo à beira de cometer uma loucura por não conseguir lidar com os haters.

Billie Eilish, atualmente com 18 anos, recorda um episódio em que depois de passar horas a ler comentários negativos no Twitter pensou em suicidar-se. A jovem artista encontrava-se em Berlim, na Alemanha, durante uma digressão.

“É inacreditável. Eu quase me matei por causa de um tweet há alguns anos atrás. Eu só pensava na maneira como ia morrer”, lamentou, explicando que estes pensamentos apenas foram afastados quando entraram no quarto a sua mãe, Maggie Baird, e o seu irmão, Finneas O'Connell.

Percebendo que a filha não se encontrava bem, Maggie pediu ao responsável pela digressão para falar com Billie. Quando este entrou no quarto, a cantora estava sentada na janela perto da cama. Os dois conversaram e os pensamentos negativos acabaram por se afastados.

Recorde-se que, recentemente, Billie Eilish explicou que deixou de ler comentários no Instagram. Uma forma de se desligar do mundo virtual e de deixar de sofrer com os comentários maldosos. Algo que, confessa, nem sempre é fácil.

