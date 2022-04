Marco Horácio vive uma das fases mais felizes da sua vida. Depois de ter encontrado novamente o amor ao lado de Sara Biscaia, o ator e humorista preparar-se para ser pai pela segunda vez.

Este domingo, dia 3 de abril, Marco Horácio partilhou com os seus seguidores do Instagram qual o sexo do bebé que está a caminho. De forma original, com uma declaração de amor dedicada à companheira, o ator contou que vai ser pai de uma menina.

“Aqui estão duas mulheres da minha vida. Nunca é tarde para encontrarmos a nossa outra metade. Não é fácil ‘aturar-me’, só com muito amor. E isso a Sara tem muito. Dizer amo-te seria pouco”, declara na legenda de uma fotografia na qual Sara exibe a sua barriguinha de grávida diante do espelho.

Marco Horácio, recorde-se, já é pai de Guilherme Horácio, de 16 anos. O jovem adolescente é fruto de uma anterior relação.

