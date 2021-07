Numa das primeiras saídas públicas desde que deixou Washington, a ex-primeira-dama Melania Trump foi fotografada junto da Trump Tower, em Manhattan, esta terça e quarta-feira.

Uma rara aparição desde que deixou a Casa Branca, em janeiro.

Enquanto no dia 6 de julho foi vista a entrar no prédio, no dia seguinte, na quarta-feira, 7 de julho, Melania não estava sozinha. O filho, Barron Trump, de 15 anos, acompanhou a mãe e ambos foram vistos a entrar num carro.

Veja ambos os momentos nas imagens da galeria.

Leia Também: Jill Biden é capa da Vogue, um convite nunca feito a Melania Trump