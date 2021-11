Mel Jordão está entre os nomeados dos E! People Choice Awards 2021, na categoria Social Star Portugal 2021. Um reconhecimento que a companheira de Diogo Piçarra fez questão de destacar na sua página de Instagram, onde partilhou um divertido vídeo.

"Não sou cantora mas estou nomeada para um prémio que quero muito ganhar, o People's Choice Awards. Já que não me respeitam cá em casa acho que mereço o vosso apoio incondicional. Já votaste hoje?", escreveu na legenda do vídeo onde aparece a tentar cantar e com a filha e o companheiro a taparem os ouvidos.

De referir que Adri da Silva, Alice Trewinnard, Bárbara Corby, Catarina Gouveia, Mafalda Castro, Mariana Machado e Paulo Teixeira também estão nomeados. As votações terminam esta quarta-feira, 17 de novembro.

