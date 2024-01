Mel Jordão usou a sua conta no Instagram para publicar um conjunto de fotografias e vídeos de alguns momentos do mês de janeiro.

A partilha foi feita na noite desta quarta-feira, dia 31 de janeiro, acompanhada de uma lista sobre o que representa cada uma das imagens publicadas.

"- Comecei o ano a fotografar uma campanha

- Primeira vez da Pepi no dentista

- fui uma das convidadas do CC podcast (que irá passar em breve)

- No uber a caminho de mais um trabalho

- A minha vista privilegiada de todas as manhãs

- A sentir-me em frente ao espelho

- A nossa escapadinha à Serra da Estrela

- Participei da Masterclass de makeup da Teresa

- A fotografar mais uma campanha

- O dia em que fui buscar o meu Toyota", escreveu Mel Jordão.

