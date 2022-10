Melanie Jordão, mais conhecida como Mel, vive esta quinta-feira, 13 de outubro, um dia particularmente emotivo. Completa-se hoje um ano da morte da mãe da maquilhadora, Ivone.

Com o coração apertado de saudade, a namorada de Diogo Piçarra usou o Instagram para recordar a mãe numa emotiva partilha.

"Há uns meses atrás sonhei contigo. Dávamos um abraço, chorávamos as duas e no fim pedi-te desculpa por tudo ter acabado assim, ao que tu respondeste: 'Oh filha, ainda agora começou'", começou por declarar.

"Um ano sem ti e não houve um único dia em que visse as horas em capicua, um pôr do sol, uma flor e não dissesse: um beijo, mãe. São nestes pequenos momentos que te lembro, para que saibas que nunca me esqueço do privilégio que é viver e que esta vida é boa quase sempre", continuou.

Às suas palavras, Mel Jordão juntou uma fotografia do "exato momento" em que Ivone conheceu a neta, Penélope. A filha da maquilhadora e de Diogo Piçarra, de dois anos, sabe hoje "que a avó Ivone mora no céu e no coração".

"Amo-te, mãezinha. Enquanto vivermos, vives também", terminou.

