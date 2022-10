Este sábado, 1 de outubro, Diogo Piçarra deu - finalmente - o seu concerto no Altice Arena, depois do espetáculo ter sido adiado (era para acontecer há três anos) por causa da pandemia.

Mel Jordão, companheira do músico, mostrou o imenso orgulho que sente do companheiro, sobretudo depois deste concerto marcante.

"A primeira data do Altice Arena seria quando estava grávida e havia até uma forte probabilidade de ser o dia do parto. Depois o mundo para e pelo caminho tornamo-nos pais desta menina que nos surpreende todos os dias", recorda.

"Isto para vos dizer que não há nada mais especial que ver um filho partilhar estes momentos com os pais. O Altice veio no momento certo, na hora certa. Que bonito que foi ver-vos a recebê-la daquela forma, vê-la nos ecrãs e ouvi-la a cantar as músicas do Pai", sublinha, referindo-se a Penélope, filha dos dois.

"Diogo, conseguiste. As tuas rainhas estão eternamente orgulhosas. Obrigada pela noite de ontem. Fomos e somos muitos felizes contigo", completa.

