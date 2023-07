Mel Jordão usou as sus redes sociais para partilhar um momento divertido com a filha.

A maquilhadora, que se casa em setembro com Diogo Piçarra, partilhou nas suas stories no Instagram um pequeno vídeo no qual aparece dentro de uma piscina, vestindo um fato de banho preto, com a filha.

A pequena Penélope mostra-se contente, a nadar com umas braçadeiras amarelas. "O nosso final de tarde", escreveu, na gravação.

Além do vídeo, a maquilhadora partilhou ainda uma fotografia com a filha na qual as duas usam uns óculos muito originais. "Acabámos assim, a brincar às professoras", partilhou.



© Instagram/ Mel Jordão