O vídeo que marca o regresso de Meghan Markle à vida pública continua a gerar curiosidade. Há um novo pormenor a gerar interesse entre os fãs, as joias usadas pela esposa de Harry durante o vídeo partilhado no dia do seu 40.º aniversário.

Meghan gravou as imagens para apresentar a nova campanha da fundação Archewell, #40X40, que pretende ajudar mulheres que ficaram desempregadas durante a pandemia da Covid-19. E enquanto apresentava a iniciativa, a ex-atriz surgiu com dois colares especiais.

Falamos de duas joias criadas pela joalheira americana Logan Hollowell, com pingentes das constelações correspondentes aos signos astrológicos dos dois filhos de Meghan: Archie, de dois anos, do signo touro, e Lilibet Diana, de dois meses, do signo gémeos.

As peças são feitas de ouro, 14 quilates, e podem ter diamantes como safiras brancas.

Os colares usados por Meghan. © DR

