Meghan Markle foi questionada acerca das mudanças que sentiu quando foi mãe pela primeira vez, após o nascimento do pequeno Archie, de um ano. "É interessante porque o meu instinto me diz que é isso que te deixa mais corajosa, é que te deixa tão preocupada em relação ao mundo que eles irão herdar", começou por dizer durante a o evento 'Most Powerful Next Gen Summit'.

"Por isso, as coisas que consegues tolerar para ti própria não serão as mesmas que irás permitir para o teu filho, devido à posição de vulnerável em que irá ficar. Todos os dias penso - como é que posso tornar o mundo melhor para o Archie? É nisso que eu e o meu marido acreditamos", sublinhou.

"Ao mesmo tempo, sou cautelosa ao colocar a minha família em risco em certas coisas. Tento ser muito clara naquilo que digo e não gerar controvérsia, falando apenas de coisas claras, como o exercício do direito de voto", completou.

"Não me conseguiria sentir orgulhosa enquanto mãe se soubesse que não estava a fazer a minha parte para construir um melhor lugar para ele", finalizou.

