Este fim de semana, o jornal The Telegraph revelou o conteúdo de uma carta que Meghan Markle terá enviado ao rei Carlos III após a sua polémica entrevista a Oprah Winfrey, em 2021.

Entretanto, a duquesa de Sussex já reagiu ao assunto através de um representante.

Segundo o próprio, a mulher do príncipe Harry "está a seguir com a sua vida no presente, sem pensar em correspondências de há dois anos relacionadas com conversas de há quatro anos".

"Qualquer sugestão em contrário [sobre a carta] é falsa e francamente ridícula. Encorajamos a imprensa e os vários correspondentes reais a parar o circo exaustivo que sozinhos estão a criar", completa.

Note-se que na carta, Meghan expressava as suas preocupações sobre o preconceito inconsciente que, na sua perspetiva, existe no seio da família real.