Como já tinha sido anteriormente noticiado, a irmã de Meghan Markle, Samantha Markle, lançou um livro intitulado 'The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1' no qual não poupa nas críticas à mulher do príncipe Harry.

Conforme nota a revista Us Weekly, a duquesa de Sussex foi acusada de ter sido "controladora" através do pai, Thomas Markle, enquanto este financiava os seus estudos.

Samantha alega também que Meghan "mudou" quando se juntou à família real britânica, e que até o pai disse que já não era a mesma.

"Depois de tudo o que foi dito e feito, ouvi boatos de que a família real queria ajudar o meu pai, garantindo que ele fosse sustentado, mas a minha irmã rejeitou a ideia", nota.

"Fiquei furiosa com ela, mas mais do que tudo estava de coração partido ao saber que ele poderia estar mais confortável, seguro, mas a minha irmã disse 'não'", acrescenta.

Note-se que desde que se casou, Meghan nunca mais voltou a relacionar-se com o pai, sobretudo após este ter vindo revelar pormenores mais privados sobre ela à imprensa.

Leia Também: Príncipe Harry e Meghan Markle desistem de vez da realeza britânica