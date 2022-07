A mulher do príncipe Harry nega as acusações feitas por antigos empregados do palácio desde o início.

Em março de 2021, Meghan Markle foi acusada de ter tratado mal empregados do Palácio de Buckingham durante o período em que lá viveu. Após a investigação, o palácio anunciou publicamente que já tinha encerrado a mesma e que as conclusões não iriam ser divulgadas ao público, nem mesmo a Harry e a Meghan. Contudo, a decisão de manter o caso reservado, segundo a imprensa internacional, foi entendida como a prova em como Meghan estaria 'inocente'. "A Meghan é uma chefe justa e nunca tratou mal ninguém que trabalhou com ela no palácio. Ela está feliz por o seu nome ter sido limpo das acusações difamatórias", referiu uma fonte à Us Weekly. "Ela e o Harry querem colocar o incidente para trás das costas e estão a seguir em frente com as suas vidas em Montecito", completou. Recorde-se que a duquesa de Sussex negou desde o princípio todas as acusações. Leia Também: Reveladas novas fotos do filho mais velho de Harry e Meghan Markle