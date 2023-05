Meghan Markle tem sido notícia nas últimas semanas e em causa estão os rumores de uma nova gravidez, que dia após dia pareciam ganhar mais força.

A imprensa internacional tem acompanhado o casal de perto e a mais recente saída para um jantar parece ter desfeito as dúvidas. Afinal, tudo indica que não há nenhum bebé a caminho.

O TMZ conta que Harry e Meghan jantaram num restaurante de sushi em Santa Bárbara, na Califórnia, Estados Unidos da América.

Dado que o sushi é, habitualmente, um prato evitado pelas grávidas pelos riscos que muitos especialistas afirmam representar, é improvável que Meghan esteja à espera de mais um filho.

Os rumores em causa, vale lembrar, começaram a circular depois de Meghan Markle não ter marcado presença na coroação do rei Carlos III. Também na semana passada, a ex-atriz foi vista numa caminhada e as fotografias deixaram em evidência alguma saliência na zona do estômago, o que foi encarado como um sinal de uma possível gravidez.

Meghan e Harry são pais de um menino, o pequeno Archie, de quatro anos.

