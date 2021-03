Meghan Markle e o príncipe Harry estão nas 'bocas do mundo' depois de ter sido divulgado o teaser da entrevista com Oprah Winfrey, que vai ser emitida no domingo e que promete grandes revelações sobre o afastamento da realeza britânica.

Contudo, o casal parece ficar indiferente ao burburinho à sua volta e foi visto em público, sem conseguir escapar às lentes dos paparazzi.

O Daily Mail publicou imagens de Harry e Meghan a passear dentro do carro, um Range Rover, na companhia da mãe da ex-atriz, Doria, que seguia no banco traseiro.

As imagens foram registadas em Los Angeles, perto da nova casa do casal. Veja-as aqui.

