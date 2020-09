Depois de muita especulação sobre quando seria a primeira aparição pública de Meghan Markle e Harry depois de se mudarem para os Estados Unidos, eis que parece estar para muito breve. Avança o E! News que o casal regressa à televisão já amanhã, 22 de setembro, para um programa especial da ABC.

A emissão será dedicada à lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, elaborada anualmente pela revista TIME, e substitui o grande evento onde normalmente é divulgada.

Os duques de Sussex vão participar no programa juntamente com John Legend, Sandra Oh e Trever Noah.

