Antes de saírem da família real, momento marcado para o dia 31 de março, Meghan Markle e o príncipe Harry vão ter que cumprir alguns eventos oficiais dos quais não podem ficar de fora.

Depois de toda a polémica do caso 'Megxit', de acordo com o Mirror, os duques de Sussex irão encontrar-se pela primeira vez em público com a rainha Isabel II, Kate Middleton e o príncipe William no próximo dia 9 de março. Isto porque trata-se de um dos eventos mais importante da realeza, as comemorações do Dia da Commonwealth, na Abadia de Westminster.

Esta será uma das várias visitas que o casal real irá fazer antes de começar a nova vida no Canadá, longe da família real, a partir do dia 1 de abril.

Sabe-se ainda que Harry irá juntar-se a Jon Bon Jovi para regravar a música 'Unbroken', com o coro Invictus Games, no dia 28 de fevereiro. Uma iniciativa em que os lucros do tema serão doados à Invictus Games Foundation. No dia 5 de março, Meghan vai juntar-se ao marido para participar no Endeavor Fund Awards. No dia seguinte, Harry irá encontrar-se com Lewis Hamilton na abertura oficial do Silverstone Experience.

