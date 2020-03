Meghan Markle permanece no Reino Unido para aqueles que são os seus últimos atos oficiais enquanto membro sénior da família real britânia. Ocasiões que a deixaram no centro das atenções, também, pela escolha dos deslumbrantes visuais.

O mais recente foi usado num encontro com estudantes da Commonwealth e trata-se de um elegante vestido azul-marinho que definia na perfeição a sua silhueta.

Depois de ser mãe, em maio do ano passado, Meghan passou por um aumento de peso e parece que atingiu de novo a sua forma física - algo que também tem vindo a ser elogiado com as suas recentes aparições públicas.

Leia Também: Após afastamento, Meghan Markle tem a vida que sempre quis no Canadá