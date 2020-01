A vida de Meghan Markle desde que entrou para a família real britânica não tem sido nada fácil, convenhamos. Para além dos inúmeros problemas que teve com a imprensa britânica, a duquesa de Sussex vê-se ainda obrigada a lidar com as declarações polémicas do pai acerca da sua vida e a do marido, o príncipe Harry.

Recentemente, Thomas Markle voltou a falar publicamente através de uma entrevista a programa de televisão 'Good Morning Britain' deixando um género ameaça à filha.

"Vou dar uma entrevista e esperar 30 dias por alguma resposta. Se não a tiver, então vou tentar outras entrevistas. É a única oportunidade que tenho. Se depois desta entrevista não ouvir ninguém em 30 dias, então vou tentar novamente. Não quero ficar sentado em silêncio na minha sala o resto da minha vida à espera de alguém", garantiu.

Meghan Markle com o pai, Thomas Markle e a mãe, Doria Ragland

Estas não foram as únicas declarações polémicas. Na mesma entrevista, Thomas afirmou que não acreditava que os tabloides ingleses tenham sido racistas com a filha.

