O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, são o casal real mais fotogénico de todos os tempos, afirma o Mirror com base em dados revelados por especialistas em fotografia.

"A Meghan Markle é hoje uma das mulheres mais influentes do mundo. Ela e o Príncipe Harry têm uma presença online poderosa e duradoura", realçam os especialistas.

Apesar de já não terem cargos oficiais enquanto membros da família real, não restam dúvidas de que o casal, "tal como a princesa Diana, são membros da realeza profundamente amados em todo o mundo", factos que fazem com que as suas fotografias sejam as mais populares de todos os membros da realeza.

A popularidade dos duques de Sussex nas redes sociais fica clara com o facto de serem partilhadas 2,4 milhões de hashtags no Instagram com os seus nomes, quase sete vezes mais hashtags do que a média de todos os casais reais.

"Príncipe Harry e Meghan Markle são ainda uma inspiração real quando se trata de romance", afirmam os especialistas da Printique

