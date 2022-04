Megan Thee Stallion recordou o suposto tiroteio que aconteceu em julho de 2020. No 'CBS Mornings', a artista, de 27 anos, emocionou-se ao lembrar quando o então namorado, Tory Lanez, lhe deu, alegadamente, um tiro no pé.

O incidente terá ocorrido depois de o agora ex-casal ter discutido após uma festa em Hollywood Hills.

"Foi uma discussão porque eu estava pronta para ir e o resto das pessoas não estavam prontas", contou, como se pode ouvir num teaser lançado no dia 24 de abril, de acordo com o E! News.

"Tudo o que ouço é esse homem a gritar. E ele disse: 'Dança, vadia'. E começou a disparar. Eu fiquei do género: 'Oh, meu Deus'. Ele disparou algumas vezes. E eu estava com tanto medo", confidenciou.

"Não queria mexer-me. Não queria mover-me rápido. Se desse um passo errado, não sei se ele ia disparar [em alguma parte do corpo] super importante. Não sabia se ele podia disparar contra mim e matar-me. Estava realmente com medo porque nunca tinha levado nenhum tiro antes", acrescentou.

Leia Também: 'Rapper' Megan Thee Stallion estreia-se ao vivo em Portugal em 2022