Meg Ryan deu nas vistas ao surgir irreconhecível num evento público, nomeadamente, no lançamento do novo documentário do amigo Michael J. Fox.

A atriz de 'Sleepless in Seattle', que não era fotografada desde novembro do ano passado, assistiu à exibição de 'Still' esta quarta-feira, 3 de maio, no Lincoln Center.

Ryan, de 61 anos, posou para os fotógrafos na companhia de personalidades como Bill Murray e Elvis Costello.

Nas redes sociais, internautas não tardaram em questionar o que a artista teria feito ao rosto.

Numa entrevista que deu em 2015 à revista Porter, Ryan chegou a comentar os comentários negativos que sempre existiram em relação à sua imagem.

"Há muito ódio no mundo hoje em dia, é tão fácil julgar", disse a estrela de 'City of Angels'.

