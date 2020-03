Marco Costa revelou no início da semana nas suas redes sociais que resolveu ajudar os profissionais de saúde do Hospital de Santa Maria enviando um bolo feito na sua pastelaria.

O gesto solidário deixou um sorriso estampado no rosto daqueles que lutam na linha da frente conta a pandemia do novo coronavírus e levou a que agradecessem com uma fotografia onde posam com o bolo oferecido pelo famoso pasteleiro.

"Obrigado a todos os Super Heróis. Com vocês desse lado tenho a certeza que vai ficar tudo bem", declarou Marco Costa ao partilhar a imagem nas suas redes sociais.

