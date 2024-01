Matthew Perry terá sido agressivo para várias mulheres, incluindo a ex-noiva, Molly Hurwitz.

Segundo o Daily Mail, fontes próximas do ator de 'Friends' revelaram que este, alegadamente, "atirou com uma mesa de café" contra Hurwitz em 2021, depois desta o ter confrontado com supostas traições.

Note-se que Molly, de 32 anos, e Perry começaram a namorar em 2018 e ficaram noivos em novembro de 2020. Sete meses depois decidiram separar-se, após surgirem rumores de uma troca de mensagens entre o ator e Kate Haralson, de 19 anos, numa aplicação de encontros.

Contudo, segundo as referidas fontes, Hurwitz já se tinha separado em fevereiro de 2021, após uma grande discussão no Dia de São Valentim.

O motivo? O facto de Matthew ter enviado um presente romântico a uma outra pessoa que conheceu também na mesma app.

"Ele atirou a mesa de café contra ela e disse-lhe que estava maluca", descreve. "Ele odiou e não lidou bem com isso", completou.

O Daily Mail noticia igualmente que Perry terá "atirado" Morgan Moses, que o acompanhava na sua reabilitação, para a cama em março de 2022, depois de ter um colapso mental.

Até ao momento, nenhuma das envolvidas comentou o assunto.

Recorde-se que Perry foi encontrado sem vida no dia 28 de outubro. Tinha 54 anos.

