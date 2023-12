A ex-namorada de Matthew Perry afirmou que o ator "sempre teve grandes problemas com drogas", mesmo em alturas em que se encontrava em reabilitação.

O ator de 'Friends' - que lutou contra o vício em álcool e drogas durante décadas - foi encontrado morto na sua banheira de hidromassagem no final de outubro, aos 54 anos, e embora se pense que estava sóbrio há meses, a sua ex-namorada Kayti Edwards alegou que, enquanto eles estiveram juntos, o vício esteve sempre na mente do ator, mesmo depois .de ter feito reabilitação e de ter "ficado limpo".

Em entrevista ao The Sun on Sunday, Kayti relatou um episódio que viveu com o ator. "Eu estava na casa do Matthew em Hollywood Hills. Ele estava mal. Drogou-se na noite anterior com uma infinidade de drogas, provavelmente cocaína e outras substâncias. Encontrei o Matthew no sofá com as mãos coladas às pernas - foi desesperadamente triste. Tive que usar acetona e azeite o libertar. Foi horrível", relatou.

"O Matthew sempre teve grandes problemas com drogas. Mesmo quando estava limpo e em reabilitação, ele continuava a pensava em usar drogas", concluiu.

