George Clooney afirma que Matthew Perry "não estava feliz" durante o período em que estava a gravar a sitcom 'Friends', apesar de ter conseguido o emprego dos seus sonhos.

O ator, de 62 anos, conhecia o eterno Chandler Bing desde quando ele era adolescente e os dois se reuniam frequentemente durante as filmagens das suas respetivas séries da NBC, que aconteciam no mesmo estúdio.

Matthew sempre falou abertamente sobre a sua batalha contra o abuso de substâncias ilícitas e George admitiu que "sucesso e dinheiro" não chegariam para "salvar" o ator, que se encontrava profundamente infeliz.

"Eu conheci o Matt quando ele tinha 16 anos. Costumávamos jogar paddle juntos. Ele era cerca de 10 anos mais novo que eu e era um miúdo ótimo, engraçado, muito divertido", afirmou Clooney, em entrevista ao Deadline.

"Tudo o que ele nos dizia - quero dizer, a mim, ao Richard Kind e ao Grant Heslov -, era: 'Eu só quero entrar numa sitcom e serei o homem mais feliz da Terra'", continuou o ator, falando depois do abuso de drogas.

"Sabíamos que ele não estava feliz, mas eu não fazia ideia do que ele estava a fazer. O quê, 12 Vicodin por dia? E todas as coisas que ele disse, todas aquelas coisas comoventes. Essas coisas, não trazem felicidade automaticamente. Tens que estar feliz contigo mesmo e com a tua vida", acrescentou.