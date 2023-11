Matthew Perry foi homenageado no desfile anual de Ação de Graças da Macy, de acordo com o Daily Mail.

A cantora Jax - que interpretou o tema 'Are You Gonna Be My Girl', dos Jet, enquanto participava no desfile - usou uma camisola com uma imagem de uma das famosas cenas da série 'Friends', protagonizada pelas personagens de Matthew Perry e Courteney Cox.

Trata-se do momento em que Monica meteu um peru na cabeça enquanto estava com Chandler Bing.



De recordar que Matthew Perry morreu, inesperadamente, no dia 28 de outubro, aos 54 anos.

