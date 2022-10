Foi em conversa com o New York Times que Matthew Perry contou que gastou cerca de nove milhões de dólares durante a batalha para ficar sóbrio.

Ao contar que mantém-se "limpo" há 18 meses, a estrela de 'Friends' falou sobre o dinheiro que investiu na sua recuperação.

"Provavelmente gastei nove milhões de dólares ou algo assim a tentar ficar sóbrio", disse.

Embora esteja ciente de que tem recursos que a maioria das pessoas não pode usar, o ator também não deixou de destacar que as outras pessoas têm "o dom do anonimato".

Matthew Perry recordou a sua história com o vício, que começou com o ator a beber álcool aos 14 anos, tendo depois ficado viciado em drogas - o que acabou por causar o susto de saúde que sofrer em 2019 em que "quase morreu".

"Os médicos disseram à minha família que eu tinha 2% de hipóteses de sobreviver", contou anteriormente à People ao falar do momento em que sofreu uma perturbação no cólon e ficou em coma.

"Estou saudável agora", afirmou, depois de partilhar também que foi submetido a 14 cirurgias ao estômago e teve de usar uma bolsa de colostomia.

De referir que o ator irá partilhar com o mundo as suas batalhas através do livro 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', que vai ser lançado no dia 1 de novembro.