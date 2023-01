Matteo Berrettini é o mais recente protagonista das notícias sobre amores e desamores entre as celebridades. O tenista pode estar a viver um romance com a modelo Melissa Satta, ex-esposa do ex-jogador do FC Barcelona e UD Las Palmas Kevin-Prince Boateng.

O atleta e a modelo foram fotografados a assistirem juntos a um jogo de basquetebol e depois a desfrutaram de um jantar romântico num restaurante. À saída do espaço, acabaram por ser fotografados juntos e as imagens surgiram em destaque na capa da revista italiana Chi.

Matteo Berrettini, recorde-se, terminou a relação com a tenista Ajla Tomljanovic em março do ano passado. Segundo a imprensa italiana, a causa da separação foi uma traição por parte do tenista.

