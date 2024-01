Afonso Pimentel, Margarida Vila-Nova e Ricardo Pereira são os três protagonistas de 'Matilha', a nova série da RTP que tem estreia marcada para o próximo dia 15 de janeiro.

Para além destes atores, outros nomes que fazem igualmente parte do elenco juntaram-se no Cineteatro Capitólio, na noite da passada segunda-feira, para a apresentação à imprensa desta produção levada a cabo pela estação pública, em conjunto com a Arquipélago Filmes.

'Matilha', revela a RTP, é um "thriller rápido, repleto de humor negro, que transporta um género conhecido para Lisboa: uma cidade milenar, encruzilhada de culturas, sons e pessoas".

A série foi criada por Edgar Medina, com o argumento a ser partilhado pelo próprio com Rui Cardoso Martins e Guilherme Mendonça. A realização ficou a cargo de João Maia.

Percorra a galeria para ver não só as primeiras imagens da série, como a sua apresentação no Cineteatro Capitólio.

