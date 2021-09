Matilde Breyner impressionou os seus seguidores do Instagram com uma imitação exímia que fez de Ana Barbosa, uma das concorrentes do 'Big Brother'. A atriz escolheu o momento em que Ana confessou que não iria gostar de ver ninguém a andar de pijama em casa o dia todo.

"Vejam lá até que horas ficam de pijama", escreveu Matilde na legenda da publicação.

Um momento que foi elogiado por diversos amigos e ao qual nem Cristina Ferreira ficou indiferente, escolhendo vários emojis a rir às gargalhadas para o comentar.

Ora veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Matilde Breyner (@cindybreyner)

Leia Também: 'Big Brother'. Fábio confronta Ana: "Não gostei de ti"