Os Massive Attack recorreram esta quinta-feira às suas redes sociais para darem aos fãs uma notícia muito pouco animadora. A banda decidiu cancelar na totalidade a digressão agendada para os próximos meses devido a problemas de saúde de um dos elementos.

"Nos últimos meses, um elemento dos Massive Attack tem-se debatido com uma doença grave. É com satisfação que podemos dizer que está agora em recuperação", pode ler-se no comunicado partilhado no Twitter.

A referida partilha não desvenda quem é o elemento da banda, composta por Robert Del Naja e Grant Marshall, que se encontra doente. Porém, realça que este será um processo "desafiante" no qual esperam contar com o "apoio" dos fãs.

Entre os adiamentos estão os espetáculos marcados para maio, junho e julho deste ano, entre eles o Primavera Sound de Barcelona.

