Susana Dias Ramos esteve hoje, dia 25, no programa 'Dois às 10', espaço no qual fez declarações que, segundo a própria, lhe iam valer um "cancelamento nas redes sociais!.

"As mulheres com esta coisa da busca pela igualdade esqueceram-se do quão especiais são. Mas qual igualdade, qual carapuça? Não quero ser igual aos homens", atirou.

"Os homens hoje acham que não têm necessidade ou que não devem ajeitar uma cadeira, ou colocar um casaco pelas costas, ou pagar um jantar, de ter alguma gentileza...", realçou, observando que, atualmente, os homens "estão completamente perdidos".

"A energia feminina e masculina é muito diferente e deve ser preservada assim. Acho que as pessoas quererem trazer a mesma energia para um mesmo sítio é que faz com que não funcione. Não dá para duas pessoas terem a mesma energia e competirem pelo mesmo espaço, não dá. O casal tem que entender a sua responsabilização na vida", completa.

Veja o momento.

