Martin Sheen é um nome familiar em Hollywood. Ator consagrado, Sheen encontrou sucesso tanto no grande ecrã como na TV. Desde papéis icónicos como capitão Benjamin L. Willard no filme 'Apocalypse Now' ao presidente Josiah Bartlet na série 'The West Wing', teve uma carreira verdadeiramente notável.

Mas Sheen não é apenas um veterano no ramo da representação: é também ativista, marido e pai de quatro filhos.

Na segunda-feira, dia 3, celebrou 80 primaveras, pelo que assinalamos a data com uma retrospetiva da vida deste ícone de Hollywood.

