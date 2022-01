Grávida pela primeira vez, Marta Melro esteve esta terça-feira no programa 'Dois às 10', da TVI, para partilhar com Maria Botelho Moniz o que sente nesta fase especial. Questionada se já sabe o sexo do bebé, a atriz disse que não, mas confessou que tem uma forte intuição.

"Não tenho nenhum desejo secreto. Isto foi tão inesperado e eu estou tão agradecida que planificar coisas não me interessa, só quero aquele clichê de ter saúde", começou por dizer.

E continuou: "Mas tenho um feeling muito forte de que é uma menina. O [Paulo] Vintém gostava muito que fosse uma menina".

A atriz referiu ainda que, à exceção de uma amiga do casal, todos à sua volta acreditam que será uma menina.

Recorde-se que este é o primeiro filho de Marta Melro e Paulo Vintém. O casal namora desde 2018.

Leia Também: Marta Melro diz que tem ataques de riso descontrolados durante a gravidez