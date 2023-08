Marta Melro usou as redes sociais para mostrar uma forma divertida de treinar, um pouco fora do comum, direcionada para mães com bebés pequenos.

Com a filha, Aurora, de um ano ao colo, a atriz mostra-se a fazer agachamentos enquanto canta, para grande diversão da menina.

"Dica de exercício para mães que dizem não ter tempo e para bebés com obstipação. Só vão precisar de falta de vergonha na cara, sons ridículos e um bebé que pese chumbo", escreveu a atriz.

