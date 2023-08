Marta Melro tem usado as redes sociais para partilhar alguns momentos em família com a filha, a pequena Aurora, e esta segunda-feira, dia 28 de agosto, não foi exceção.

Nas stories da sua conta no Instagram, a atriz publicou um pequeno vídeo divertido, no qual se pode ver Marta deitada no chão, em casa, e a filha, de totó na cabeça, sentada em cima dela com um livro na mão.

"Já chega, Aurora? É aí que achas que é fixe ler o livro?", perguntou em tom descontraído, enquanto a menina, de um ano, saía de cima da mãe.

"Mãe sofá", escreveu a atriz no vídeo. Ora veja na galeria.

Leia Também: Marta Melro mostra o que aconteceu ao ter deixado a filha com os avós