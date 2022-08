Marta Leite Castro foi hoje, 18 de agosto, convidada do programa 'Dois às 10', tendo estado à conversa com Cláudio Ramos. A antiga apresentadora de televisão lembrou a decisão em abandonar o entretenimento no pequeno ecrã de maneira a dedicar-se a uma nova carreira.

"A essa altura já tinha um pé de meia. Foi um ato de coragem. Muitos dos meus amigos e família diziam-me ‘o que é que vais fazer?’", relata.

Na altura, a transição de carreira foi facilitada pelo facto de Marta ter sido convidada para fazer um programa de responsabilidade social na RTP2.

"Tenho duas filhas, contas para pagar, também não quero já gastar o que juntei uma vida inteira. Tive de fazer contas à vida", confessa, acrescentando que tirou depois um curso de comunicação empresarial.

