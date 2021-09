"2 meses de muito amor!": foi desta forma que Marta Faial começou por descrever como tem vivido os últimos tempos da sua vida. A atriz, de 35 anos, foi mãe de gémeas - Maria Inês e Maria Beatriz - no passado mês de julho, e a verdade é que não podia estar mais feliz com este período por que está a passar.

"Começou a fase das descobertas, já conseguimos seguir os pais com olhar, já pedimos beijinhos e colinho a toda a hora. A cama parece ter picos e por mais sono que tenhamos, não queremos ficar por lá", descreve, em tom de brincadeira.

"Adoramos comer, bolsar e banhos… banhos para já... não são muito divertidos. Mas adoramos adormecer com ronrons dos nossos gatinhos. E adoramos andar de carrinho e de carro, ou seja de passear! Ansiosas para partilhar as próximas aventuras!", completa.

Importa notar que as bebés nasceram do relacionamento de Marta Faial com Gonçalo da Câmara Pereira, seu atual companheiro.

