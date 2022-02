Liliana e Bruno de Carvalho decidiram cumprir uma missão pensada pela cantora na qual apareciam com fita cola da boca e cartazes com as frases "Estamos de greve! Figurantes aproveitem" e "Preferimos birras a intrigas". Este gesto serviu de resposta ao avião que sobrevoou a casa esta quarta-feira e que dizia "Chega de birras! Figurantes ao poder".

A ideia de Liliana fez mexer a casa e exaltou os ânimos. Marta, por exemplo, não conseguiu esconder a irritação ao abordar o tema numa 'cadeira quente'.

Tendo Liliana pensado nesta missão para dar destaque aos colegas, Marta considerou "de baixo" nível pensar em fazê-la numa manhã a seguir a uma festa.

"Para já, acho de génio vocês escolherem fazer isto num dia após uma festa em que sabem que as pessoas bebem copos e acordam sempre mais cansadas do que num dia normal", afirmou.

"Esta jogada de fazerem isto no dia após uma festa é de génio e bem baixa", frisou.

