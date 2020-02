Marta Cruz decidiu recorrer à sua página do Instagram para defender o pai, Carlos Cruz, de acusações de Ana Leal, na sequência de uma entrevista que a jornalista concedeu este fim de semana ao semanário Sol, e depois de se ter deparado com uma partilha de um blogue, onde podia ler-se: "Ana Leal denuncia que foi intimidada por Carlos Cruz... durante o processo Casa Pia".

"Esta senhora continua a mentir! O meu pai foi com a Raquel assistir a uma actividade escolar da minha irmã Mariana onde estavam presentes inúmeros outros pais", começou por reagir publicamente Marta Cruz.

"Esta senhora foi queixar-se à diretora contra a presença do meu pai. Este disse à diretora que iria à escola ver a minha irmã sempre que lhe apetecesse. Posteriormente, na Pastelaria Garret, nessa mesma manhã, esta mesma senhora dirigiu-se ao meu pai e foi ela quem o ameaçou dizendo que da próxima vez que ele fosse à escola, ela chamaria a polícia. As pessoas que estavam na mesa com o meu pai ficaram estupefactas. O meu pai não lhe respondeu", acrescentou, relatando a sua versão do momento.

"Soube posteriormente que os pais dos outros alunos fizeram um abaixo-assinado contra esta senhora, que deve constar nos arquivos do colégio, opondo-se a qualquer limitação das idas do meu pai aos Salesianos. P.S.- A mentira dá cabo da beleza", concluiu.

