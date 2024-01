Marta Cardoso conduziu o 'Extra' da edição de 2023 do 'Big Brother' mas agora, com a estreia do 'Desafio Final', acabou por deixar o lugar vago.

A apresentadora não continua no formato por indisponibilidade de agenda, o que levou a TVI a procurar um substituto. A escolha recaiu assim sobre Flávio Furtado.

Depois de ter apresentado o 'TVI Extra', que ainda na semana passada regressou à antena, Flávio estreia-se agora como apresentador de um dos blocos de imagens do reality show. A primeira emissão irá para o ar já esta noite de segunda-feira, segundo revelou Cláudio Ramos já no final da emissão inaugural.

Vale lembrar que Flávio era um dos comentadores residentes das galas da edição de 2023. O 'Desafio Final', como foi possível perceber na noite de estreia, não terá ninguém a comentar em estúdio.

