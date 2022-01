Mark Wahlberg encontrou um novo amigo com quem possa treinar. O ator, de 50 anos, estava a fazer exercício físico na companhia do namorado da filha Ella Rae, de 18 anos, e partilhou o momento no Instagram, na passada sexta-feira.

"A Ella é uma menina com sorte e eu um pai com sorte! Ele é um grande jovem", escreveu na legenda do vídeo.

Durante as imagens em que o ator faz questão de 'posar' junto do namorado da filha, diz: "Costumava treinar para manter os meninos longe das minhas meninas, e agora estou a treinar com o namorado. Imaginem".

Um momento que rapidamente chamou a atenção de muitos seguidores. "Mantenham-nos por perto. Inteligente", comentou, na brincadeira, Mario Lopez, como cita a People.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Aos 50 anos, Mark Wahlberg impressiona com a sua boa forma na praia