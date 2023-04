Marisa Liz esteve hoje, 20 de abril, à conversa com Júlia Pinheiro, com quem falou do diagnóstico que recebeu aos 35 anos de idade. A artista, hoje com 40 anos, descobriu que era hiperativa, informação que trouxe sentido a muitas das coisas por que passou ao longo do seu crescimento.

"Eu sempre senti uma grande inquietação desde miúda. Há uns anos houve quase como uma moda... quando eu era miúda isso não se falava. Simplesmente era uma miúda com muita energia e a hiperatividade tem níveis, nem sempre são aqueles miúdos que estão a correr sem parar", reflete.

"Sempre senti uma grave dificuldade em manter o foco em coisas que não me interessavam. Na altura parecia ser uma escolha, o que para mim foi muito doloroso de viver, porque não era uma escolha. Eu não escolhia não estão quieta", faz saber, sublinhando que a música sempre a salvou porque conseguia acalmar-se ao ouvir.

