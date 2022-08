É dia de festa para Marisa Cruz e João Pinto. O filho mais novo em comum entre o ex-casal, Diogo, completa esta terça-feira, 2 de agosto, 13 anos de vida.

A data especial foi assinalada por Marisa Cruz, que publicou na rede social uma mensagem dedicada ao seu menino e um conjunto de raras fotografias que mostram como Diogo cresceu nos últimos anos.

"Parabéns, amor da mãe. Hoje è o teu dia, meu leãozinho! Treze anos de uma vida cheia de amor, que assim seja para sempre, a mãe estará sempre aqui para ti. Até ao infinito e mais além. Di", lê-se na legenda dos registos, que pode ver ao andar para o lado na partilha abaixo.

Marisa Cruz é ainda mãe de João, de 16 anos, igualmente fruto da relação com João Vieira Pinto. Já o jogador de futebol tem três outros filhos, João e Diana, que resultam do casamento com Carla Baía, e Irene Maria, que nasce da atual união com Ângela Galvão.

