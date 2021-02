Marisa Cruz mostrou a sua indignação para com os preços da gasolina e do gás que são praticados em Portugal. Mostrando a diferença dos mesmos em comparação com a vizinha Espanha, a apresentadora da TVI não poupou nas críticas.

"Em plena pandemia estamos a ser roubados desta maneira, mas o 4º lugar do Benfica é que tem direito a um 'buzinão' à porta do Estádio da Luz", afirmou nas stories da sua conta de Instagram.

Veja de seguida.

[Mensagem partilhada pela apresentadora]© Instagram - Marisa Cruz