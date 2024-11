Mario Lopez contou com o apoio da família na antestreia de 'Vaiana 2'. O ator esteve ao lado dos três filhos, Gia, de 14 anos, Dominic, de 11, e Santino, de cinco, e da mulher e mãe dos jovens, Courtney.

A família posou junta da passadeira vermelha do evento e um dos detalhes que mais chamou a atenção da People foi o facto dos pequenos Dominic e Santino estarem com looks a combinar. Já Gia estava com um longo vestido azul claro.

O ator escolheu para a ocasião um polo azul escuro com calças de ganga e ténis brancos. Por sua vez, a mulher, Courtney, estava com um conjunto composto por blazer e calças largas, que combinou com um curto top de renda branca.

