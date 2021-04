Marina Mota, a filha Erika, fruto do casamento com Carlos Cunha, e a neta Alexi resolveram dar provas do amor que as une através de uma tatuagem. Avó, mãe e filha tatuaram um desenho igual no pulso.

Uma luz, um sol e uma estrela foram os desenhos escolhidos para eternizar estas três gerações de mulheres.

"A minha primeira tatuagem... Foi por amor", escreveu Marina Mota, de 58 anos, ao partilhar o desenho com os seus seguidores.

Leia Também: Carlos Cunha relata momento hilariante em que se divorciou de Marina Mota