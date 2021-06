O músico Marilyn Manson entregou-se à polícia de Los Angeles, após ter sido emitido um mandato de prisão pela polícia de Gilford, no estado do nordeste norte-americano de New Hampshire. A motivar a decisão do tribunal estão duas acusações de delito contra o músico.

Marilyn Manson é acusado de num concerto em New Hampshire, em 2019, agredir e cuspir um videógrafo - profissional acreditado, que se encontrava entre os restantes fotógrafos presentes no local.

Caso seja considerado culpado, Marilyn Manson arrisca pena de prisão de um ano e uma multa de dois mil dólares - 1700 euros.

O músico, cujo verdadeiro nome é Brian Hugh Warner, vai entregar-se ao Departamento de Polícia de Los Angeles no âmbito de um acordo de rendição promovido entre os seus advogados e os oficias de New Hampshire.

Esta está longe de ser a única polémica com contornos judiciais a envolver o nome de Marilyn Manson. Recentemente foi acusado de vários crimes sexuais relacionados com abusos e violações. Evan Rachel Wood, sua ex-namorada, foi uma das mulheres a quebrar o silêncio sobre o comportamento violento do músico.

